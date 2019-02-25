В Петербурге ехавший по тротуару водитель выстрелил в пешехода после замечания

В Калининском районе на севере Петербурга водитель автомобиля выстрелил в лицо пешеходу.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел около одного из домов на Тимуровской улице.

32-летний пешеход сделал замечание водителю Renault Duster за то, что тот ехал по тротуару. Автомобилист вышел из машины и выстрелил мужчине в лицо из газового пистолета. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса в Москве открыл огонь во время ссоры с пассажирами. При этом после стрельбы водитель сел в кабину автобуса и продолжил движение по маршруту.

Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве. О пострадавших в ходе инцидента не сообщалось.