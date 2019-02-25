25 Февраля 2019
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске следователь отозвал ходатайство об аресте экс-омбудсмена Севастьянова

В Челябинске следователь отозвал ходатайство о заключении под стражу бывшего уполномоченного по правам человека в регионе Алексея Севастьянова, подозреваемого в покушении на мошенничество. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Срок задержания экс-омбудсмена истекает в 18.30 25 февраля.

Напомним, Севастьянова подозревают в покушении на хищение бюджетных средств в размере 3 млн руб. в качестве гранта.

Уголовное дело было возбуждено 12 апреля 2018 года по признакам преступления ч.3 ст.30 ч.4 ст. 159 УК РФ по факту хищения путем обмана бюджетных средств в виде гранта на создании и развитие крестьянско-фермерского хозяйства в сумме 3 млн рублей путем предоставления в министерство сельского хозяйства Челябинской области подложного договора о приобретении скота и подложного договора на приобретение техники.

Грант экс-омбудсмен не получил, а документы были переданы в правоохранительные органы.

Севастьянов заявил, что не понимает суть обвинения, добавив, что данные действия относятся к предпринимательской деятельности.

20 февраля Севастьянов был задержан в Москве и доставлен в Челябинск. Напомним, как сообщало Накануне.RU, в ходе операции по задержанию бывшего чиновника хватил приступ.

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В Челябинске следователь отозвал ходатайство об аресте экс-омбудсмена Севастьянова

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Теги: Алексей Севастьянов, задержание, уголовное дело,



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