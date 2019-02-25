Суд прервал рассмотрение апелляции на приговор Хорошавину

Суд прервал рассмотрение апелляции на приговор, который был вынесен в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его экс-подчиненных, из-за состояния здоровья главного фигуранта дела.

Как передает ТАСС, в ходе заседания Хорошавин обратился к суду с просьбой вызвать скорую помощь.

Экс-губернатор будет осмотрен медиками в перерыве. От этого будет зависеть, продолжится ли заседание после обеда.

суд рассматривает апелляцию экс-губернатора с ноября 2018 года. Прошлое заседание не состоялось ввиду госпитализации одного из фигурантов дела - Сергея Карепкина.

Напомним, в феврале 2018 года Хорошавину и некоторым его соучастникам был вынесен приговор. Экс-чиновники были признаны виновными в получении взяток и легализации преступных доходов. Бывшему главе региона было назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей.

В мае сообщалось, что часть наличных средств, изъятых у Александра Хорошавина, не дошла до обращения в доход государства. У бывшего губернатора обнаружили 280 млн рублей, $6 млн, €727 000, 388 000 швейцарских франков и £217 000. Однако проводилось ли по факту пропажи части средств расследование или нет, неизвестно. Какая пропала сумма - неизвестно.