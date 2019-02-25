"Получилось такое шоу!" Директор челябинской школы обвинила выпускников в краже еды из столовой

Директор одной из челябинских школ обвинила своих учеников в краже еды из столовой. Аудиозапись школьники выложили в социальных сетях.

Пока точно не ясно в каком именно учреждении произошла беседа, по одним данным это школа №151, по другим - №15.

На аудио слышно, как директор разговаривает с учениками 11 классов - она обсуждает с ними внешний вид, делает другие замечания, также речь идет об успеваемости. В конце разговора директор внезапно переключается на беседу о воровстве.

"Мне крайне омерзительно, простите за грубое слово, ловить одиннадцатиклассника за руку, ворующего булочку или порцию со стола. Это называется: нищета подкралась незаметно. У меня же на камерах шоу, я в конце дня отсматриваю это и не надо ходить ни в театры, ни в цирк, ни в кино. Вижу, как заталкивают хлеб в карманы. Этот бедный стаканчик с пакетиком чая завариваем восемь раз, благо кипяток бесплатный. Если честно, хочется плакать. Еще раз я на камеру увижу такую ситуацию, я приглашу ваших родителей, я вас опозорю на всю школу", - говорит директор школы на аудиозаписи.

В соцсетях школьники мгновенно начали комментировать ситуацию - появилось два лагеря "враждующих". Одни пишут, что такое - обычное дело, и это во все времена и воровством то не считалось, другие обвиняют выпускников в том, что они просто оголодали и осуждают поступок школьников.