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Российский скелетонист Третьяков одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19

Российский скелетонист Александр Третьяков во второй раз в карьере завоевал Кубок мира по скелетону, передает корреспондент Накануне.RU.

Спортсмен из России гарантировал себе победу в общем зачете Кубка мира-2018/19 (в активе 1704 заработанных балла), обогнав на 24 пункта южнокорейца Юн Сунбина (1680). Третьим в "тотале" стал латвиец Мартинс Дукурс (1533). Еще один российский скелетонист Никита Трегубов финишировал в общем зачете четвертым (1505).

Отметим, что олимпийский чемпион Сочи Третьяков повторил свой успех - первый раз он выигрывал общий зачет 10 лет назад, в сезоне-2008/09.

Добавим, что ранее женский зачет этого сезона выиграла Елена Никитина, став первой русской обладательницей Кубка мира по скелетону.

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Российский скелетонист Третьяков одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19

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Теги: скелетон, Александр Третьяков, Кубок мира, победа



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