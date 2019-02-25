Свердловское МЧС запустило онлайн-регистрацию туристических групп

Свердловское МЧС России открыло онлайн-регистрацию туристических групп.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, делается это с целью обеспечения безопасности туристов и получения ими, в случае необходимости, квалифицированной помощи. В МЧС отмечают, что предварительная регистрация тургруппы с описанием предстоящего похода или поездки существенно облегчает работу спасателей при возникновении несчастного случая и уменьшает территорию поисков.

Ранее все документы - точный маршрут, состав группы и прочее - необходимо было подавать спасателям лично. Теперь это можно заполнить в электронном виде на официальном сайте Главного управления.

Как сообщало Накануне.RU, недавно шведские исследователи, побывавшие на месте гибели группы Игоря Дятлова в Свердловской области, выдвинули свою версию смерти туристов.