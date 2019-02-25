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В Миассе депутаты-единороссы намерены оказать противодействие проекту строительства ГОКа

В Миассе фракция "Единой России" в городском собрании выступила против строительства Круглогорского ГОК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламента.

Секретарь местного отделения партии Евгений Субачев предложил депутатам публично заявить о намерении оказать противодействие созданию в Миассе ГОКа. По мнению парламентария, строительство такого предприятия в разы снизит инвестиционную привлекательность города. Позицию секретаря единогласно поддержали члены фракции.

Было принято решение созвать внеочередной заседание политсовета для обсуждения данного вопроса.

Напомним, в Миассе хотят построить горно-обогатительный комбинат. Еще в ноябре прошлого года администрация города заключила типовое соглашение об инвестиционном сотрудничестве с ООО "Круглогорский ГОК", основным учредителем которого является бывший сенатор от ХМАО Виктор Пичугов. Для строительства промышленного объекта необходимо провести смену функционального назначения земель с сельскохозяйственного использования на промышленное. Вопрос вынесли на публичные слушания, которые прошли 18 февраля и были признаны несостоявшимися.

Губернатор Борис Дубровский заявил, что решение о строительстве ГОКа в Миассе будет принято после проведения геологоразведки

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В Миассе депутаты-единороссы намерены оказать противодействие проекту строительства ГОКа

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Теги: Миасс, ГОК, депутаты,



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