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Приморца, устроившего самосуд над школьником, оставили на свободе

Суд в Приморье отказался помещать под домашний арест мужчину, задержанного по делу о самосуде над школьником в Большом Камне.

Другую меру пресечения следователи просить не будут, передает Regnum.

По факту избиения 12-летнего ученика одной из школ города Большой Камень возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье 116 УК РФ - "нанесение побоев или иных насильственных действий".

Ранее пострадавший мальчик "жестоко вел себя" по отношению к другим детям. Сообщалось, что самосуд над подростком могли устроить родители других учеников.

По данным СМИ, они пришли в учебное заведение, отвели пятиклассника в мужской туалет и там окунули его головой в унитаз. При этом парень получил травмы.

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Приморца, устроившего самосуд над школьником, оставили на свободе

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Теги: школьник, приморье, самосуд



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