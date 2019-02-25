25 Февраля 2019
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Общество Тюменская область Пермский край

Автор романа "Тобол" назвал экранизацию "битвой табуретками"

Писатель Алексей Иванов сходил в кино на экранизацию своего романа "Тобол" и разочаровался в увиденном, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Думал, окажется просто глупо, но получил бонус в виде скуки. Недоваренная каша из топора", - цитирует Иванова в своём Facebook его продюсер Юлия Зайцева.

Автор романа "запомнил только казахских каскадёров, пролетающих над каким-то гнездом спугнутой кукушки". Начался фильм с "быстрой дежурной скороговорки человеческих отношений", а продолжился "бесконечным "рубиловом" во вспышках пиротехники".

"Я ожидал "Игры престолов", а получил драку табуретками. Создатели фильма проявили большой талант, чтобы так бездарно распорядиться полученным ресурсом", - резюмировал Иванов.

кадр из фильма "Тобол", Дмитрий Дюжев(2019)|Фото: phototass3.cdnvideo.ru

кадр из фильма "Тобол"(2019)|Фото: kino-teatr.ru

Напомним, фильм вышел на широкий экран 21 февраля. Полотно повествует о временах освоения Сибири, о военном противостоянии с восточными соседями, племенами джунгар, и, конечно, о любви. По сюжету действие картины разворачивается в Петербурге и в Сибири, в Тобольске. Декорациями к фильму послужили шедевры архитектуры XVII-XVIII веков – Тобольский кремль, Гостиный двор, Шведская рентерея и Софийский собор. Участие в съемках приняли звезды российского кино, а также актеры из Тюменской области.

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Автор романа "Тобол" назвал экранизацию "битвой табуретками"

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Теги: Тобол, Алексей Иванов, Юлия Зайцева, экранизация



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