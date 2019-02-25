Замглавы Минстроя России отменил свой визит в Курган

25 февраля в Курган в рабочим визитом должен был прибыть замглавы Минстроя РФ Дмитрий Волков - местные чиновники готовились к встрече еще с середины прошлой недели, однако в самый последний момент стало известно, что мероприятия с его участием отменились, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в начале января в Курганскую область приезжал руководитель Министерства Владимир Якушев - он осмотрел ветхое состояние продольного водопровода, а также провел ряд совещаний.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья, вместо Волкова в Курган прибыла рабочая группа министерства.