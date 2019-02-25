80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина попала в реанимацию с острым инфарктом

Народная артистка РСФСР, 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в одну из столичных больниц с острым инфарктом, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, звезда советского кино почувствовала недомогание накануне вечером и жаловалась на боли в груди.

В конце ноября 2018 года Федосеева-Шукшина неожиданно вышла замуж за продюсера группы "На-На" Бари Алибасова (71).

Роман пары начался еще в 90-х, с тех пор Бари и Лидия периодически расставались и вновь сходились. Несколько лет назад Алибасов женился на собственном пресс-секретаре. Девушка даже родила в браке ребенка, правда, потом выяснилось, что не от Алибасова. И вот – воссоединение с давней пассией, которая находится в еще более почтенном возрасте, чем сам музыкальный продюсер.

В одном из ток-шоу близкие Алибасова рассказали, что в последнее время он много говорит о смерти и не так давно устроил репетицию собственных похорон. В крематорий пришли близкие Бари, говорили прощальные речи, а сам он после этого случая написал завещание.