"Распихивание куч снега экскаватором". В Екатеринбурге уборочная техника повредила вековые сосны

В Екатеринбурге уборочная техника повредила вековые сосны. О том, что деревья были испорчены, рассказал на своей странице в Facebook урбанист Владимир Злоказов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сколько раздавлено кустов и подлеска в Зелёной роще, сейчас не поддается подсчету", - добавил он.

Архитектор также добавил, что парк этой зимой убирали хорошо, однако последнюю уборку назвал "распихиванием куч снега экскаватором".

" В отличие от тротуаров на улицах, дорожки здесь всегда прометены, а скамейки почищены. Последняя уборка, мой взгляд, является варварством и недопустимой практикой. Написал обращение в администрацию", - рассказал Злоказов.