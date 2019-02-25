В Челябинске проверяют детский сад после массового отравления воспитанников

В Челябинске зарегистрировано шесть случаев заболевания острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии среди детей и персонала детского сада №421. По данному факту проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В настоящий момент работа пищеблока приостановлена до получения результатов лабораторных исследований готовой продукции. У больных и сотрудников учреждения взяли пробы для лабораторного исследования, проводится дезинфекция.

Установлено, что причиной заболеваний стал норовирус.