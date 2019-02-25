Самолет ВМС США в очередной раз провел разведку вблизи Крыма

Самолет ВМС США около трех часов вел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, патрульное противолодочное судно P-8A Poseidon с бортовым номером 168848 взлетело с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия в 16:25 мск.

После этого судно пересекло воздушное пространство Болгарии и начало разведывательный полет вдоль Черноморского побережья в районе Керченского пролива.

Как уточняет Regnum, самолет подлетел на расстояние 125 км от Крымского моста.

В июне 2018 года патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon и стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk провели многочасовые разведывательные полеты на Черном море.

Утром 13 мая в небе вдоль границы России и Украины был замечен американский беспилотник. Дрон пересек воздушное пространство Украины в восьмом часу утра по московскому времени, он вылетел с авиабазы НАТО "Сигонелла" на Сицилии.