СМИ: режиссера Георгия Данелию ввели в искусственную кому

Народного артиста СССР, режиссера Георгия Данелию врачи ввели в искусственную кому. Сейчас звезда находится в реанимации – у него стабильно тяжелое состояние, передает ТАСС со ссылкой на супругу режиссера.

Ранее стало известно, что 88-летний режиссер попал в одну из столичных клиник с воспалением легких. Сообщалось, что у Данелии проблемы с дыханием.

Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. В 1959 году окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм", где учился у Михаила Ромма, Сергея Юткевича, Леонида Трауберга, Юлия Райзмана, Михаила Калатозова. После окончания курсов начал работать на "Мосфильме" режиссером-постановщиком. Известность ему принесла лирическая комедия "Я шагаю по Москве" (1963), среди других работ - "Афоня" (1975), "Мимино" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Кин-дза-дза!" (1986), "Настя" (1993).