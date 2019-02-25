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Сергей Лагойда рассказал об отмене уголовного дела в отношении мэра Нефтеюганска

Восстановленный в должности заместителя главы администрации Нефтеюганска Сергея Лагойда в интервью ugra-news.ru прокомментировал уголовное дело, возбужденное сотрудниками IV следственного управления ГСУ СКР в отношении мэра Сергея Дегтярева.

Напомним, о возбуждении уголовного дела стало известно 18 февраля. По предварительным данным главе Нефтеюганска вменяли превышение полномочий – якобы из-за того, что он вместе с помощником Максимом Виером незаконно уволил Лагойду. В мэрии корреспонденту Накануне.RU сообщали, что никаких бумаг от Следственного комитета им не поступало.

"Я действительно проходил в качестве потерпевшего по этому уголовному делу. Меня допрашивали в качестве свидетеля. Сейчас, насколько знаю, Генпрокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела", - сообщил Сергей Лагойда изданию ugra-news.ru.

На вопрос журналистов, стоит ли ждать возобновления следственных действий замглавы ответил, что "необходимо смотреть причину отмены дела, ставится ли под сомнение сам факт преступления, или же речь о процессуальных недочетах".

Также замглавы прокомментировал силовой наезд на главу города, случившийся в начале 2019 г. Обыски в администрации прошли 24 января, Сергей Дегтярев был задержан. Звучала версия, что его подозревали в земельных махинациях.

Сергей Лагойда отметил, что за подробными комментариями по этой истории следует обращаться в правоохранительные органы.

"У меня как у работника администрации сейчас другая компетенция. По своей линии могу ответить: документы по возвращению земли в 9А микрорайоне в собственность администрации для суда готовил я. В результате сделка была признана незаконной", - заявил он.

На вопрос о том, зачем в мэрию приехал заместитель губернатора Александр Шипилов, которого Сергей Дегтярев позже обвинил в попытке рейдерского захвата власти в Нефтеюганске, Сергей Лагойда высказал предположение, что вице-губернатор приехал для того, чтобы лично разобраться в ситуации, и что взаимодействие с федеральными структурами, в том числе, правоохранительными, входит в его должностные обязанности.

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Сергей Лагойда рассказал об отмене уголовного дела в отношении мэра Нефтеюганска

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Теги: Сергей Лагойда, Сергей Дегтярев, Александр Шипилов, обыски в мэрии Нефтеюганска



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