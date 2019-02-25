25 Февраля 2019
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Стали известны сроки перехода на электронные водительские права

Электронные водительские права в России планируется ввести в 2020 году, сообщил начальник ГИБДД МВД РФ Михаил Черников.

В интервью РИА Новости он заявил, что техническая база для перехода уже готова.

Электронные документы помогут бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также предотвратить случаи использования одних прав несколькими водителями.

По словам Черникова, после введения электронной версии прав водители смогут не носить с собой бумажные документы.

В августе 22018 года сообщалось, что МВД подготовило проект закона о водительском удостоверении и регистрации транспортных средства, в которых будет встроен микрочип.

Удостоверение предлагается изготовить на пластиковой основе. Лицевая сторона будет покрыта защитной фоновой сеткой. Надпись "Водительское удостоверение" будет напечатана на двух языках помимо русского: английском и французском.

Документ также предлагается оснастить дополнительными средствами защиты. Верхний и нижний слой водительского удостоверения будут лазероактивным. Отмечалось, что действие старых прав останется в силе.

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Стали известны сроки перехода на электронные водительские права

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Теги: электронные водительские права, гибдд



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