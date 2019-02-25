"Ростов" выбил "Краснодар" из Кубка России

Футбольный клуб "Ростов" вышел в полуфинал Кубка России. В воскресенье команда Валерия Карпина на своем поле обыграла "Краснодар", передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 87-й минуте провел Ивелин Попов, незадолго до этого вышедший на замену.

Напомним, первый матч между этими командами закончился вничью.

В полуфинале Кубка России "Ростов" сыграет с победителем пары "Рубин" (Казань) - "Локомотив" (Москва).