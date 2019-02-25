25 Февраля 2019
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Происшествия Пермский край

Депутат заксобрания Прикамья стал жертвой покушения

Депутат заксобрания Прикамья Илья Кузьмин заявил о том, что стал жертвой покушения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Кузьмин опубликовал короткое видео, на котором заявил, что вечером 24 февраля в Соликамске в него дважды выстрелили из обреза. После первого он споткнулся, что, по словам Кузьмина, "спасло его жизнь".

"Если бы не споткнулся, всё прилетело бы мне в затылок", - заявил депутат.

Покушение на депутата Илья Кузьмин(2019)|Фото: vk.com, Илья Кузьмин

Первый секретарь краевого комитета КПРФ Ксения Айтакова сообщила в своём Facebook, что вскоре из-за случившегося состоится пресс-конференция. Она просит всех жителей Соликамска, кто что-то знает о нападении, помочь найти стрелявшего.

"Политика или бизнес, мы расскажем на пресс-конференции", - заявила Айтакова.

В пресс-службе краевого управления СКР Накануне.RU заявили, что возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

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Депутат заксобрания Прикамья стал жертвой покушения

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Теги: покушение на убийство, Илья Кузьмин, Ксения Айтакова, пермское краевое отделение КПРФ



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