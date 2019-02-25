Власти Арабских Эмиратов списали $98 млн долгов граждан

Правительство Объединенных Арабских Эмиратах спишет долги своих граждан на сумму более $98 млн.

Власти провели переговоры с 13 банками, рассказал председатель Высшего комитета Фонда урегулирования задолженности Джабер Мохаммад Аль-Сувейди, кредитные организации согласились списать долги 3 тыс. жителей. В правительстве объяснили, что это необходимо для того, чтобы поддержать достойный уровень жизни граждан, сообщает Gulfnews.

Это не первый случай, когда власти инициируют списание долгов жителей. В 2012 г. банки простили 6,8 тыс. гражданам долги на сумму $540 млн.