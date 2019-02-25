"Зеленая книга" получила "Оскар" как лучший фильм года
В Лос-Анджелесе завершилась 91-я церемония вручения наград Американской киноакадемии.
И вот список победителей в главных номинациях:
Лучший фильм: "Зеленая книга"
Лучший режиссёр: Альфонсо Куарон ("Рома")
Лучшая актриса: Оливия Колман ("Фаворитка")
Лучший актер: Рами Малек ("Богемская Рапсодия")
Лучшая актриса второго плана: Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить")
Лучший актер второго плана: Махершала Али ("Зелёная книга")
Лучший оригинальный сценарий: "Зелёная книга"
Лучший адаптированный сценарий: "Чёрный клановец"
Лучший фильм на иностранном языке: "Рома"
Лучший анимационный фильм: "Человек-паук: Через вселенные"