25 Февраля 2019
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Общество За рубежом

"Зеленая книга" получила "Оскар" как лучший фильм года

В Лос-Анджелесе завершилась 91-я церемония вручения наград Американской киноакадемии.

И вот список победителей в главных номинациях:

Лучший фильм: "Зеленая книга"

Лучший режиссёр: Альфонсо Куарон ("Рома")

Лучшая актриса: Оливия Колман ("Фаворитка")

Лучший актер: Рами Малек ("Богемская Рапсодия")

Лучшая актриса второго плана: Реджина Кинг ("Если Бил-стрит могла бы заговорить")

Лучший актер второго плана: Махершала Али ("Зелёная книга")

Лучший оригинальный сценарий: "Зелёная книга"

Лучший адаптированный сценарий: "Чёрный клановец"

Лучший фильм на иностранном языке: "Рома"

Лучший анимационный фильм: "Человек-паук: Через вселенные"

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"Зеленая книга" получила "Оскар" как лучший фильм года

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Теги: зеленая книга, оскар-2019, список победителей, номинации



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