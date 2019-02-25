ФАС отказалась одобрять вхождение Total в "Арктик СПГ-2"

ФАС отказалась самостоятельно одобрить сделку по вхождению Total в проект НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2". Антимонопольная служба предложила вынести ее на правительственную комиссию по иностранным инвестициям.

Сделка на $2,55 млрд по продаже 10% в проекте была подписана в прошлом году на Петербургском форуме в присутствии президентов России и Франции. "Коммерсант" со ссылкой на представителя ФАС Ирину Кашунину сообщает, что сделка подпадает под действие 57-ФЗ об иностранных инвестициях. ФАС рассчитывала долю Total в проекте с учетом доли Total в самом НОВАТЭКе (19,4%), в результате чего Total получает возможность косвенно распоряжаться более 25% в "Арктик СПГ-2".

Для НОВАТЭКа закрытие сделки с Total должно было помочь в переговорах с другими потенциальными партнерами, среди которых китайская CNPC, Saudi Aramco, японские Mitsui и Mitsubishi, корейская Kogas. Как ранее сообщало Накануне.RU, возможность участия в проекте "Арктик СПГ - 2" рассматривают таиландские деловые круги.

Запуск первой линии "Арктик СПГ-2" запланирован на 2022 г. Всего на базе Утреннего месторождения, расположенного на Гыданском полуострове, будут построены три технологические линии мощностью 6,6 млн тонн в год каждая.