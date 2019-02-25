ФАС отказалась одобрять вхождение Total в "Арктик СПГ-2"

25 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Ямало-Ненецкий АО Центральный ФО

ФАС отказалась одобрять вхождение Total в "Арктик СПГ-2"

ФАС отказалась самостоятельно одобрить сделку по вхождению Total в проект НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2". Антимонопольная служба предложила вынести ее на правительственную комиссию по иностранным инвестициям.

Читайте также:

Сделка на $2,55 млрд по продаже 10% в проекте была подписана в прошлом году на Петербургском форуме в присутствии президентов России и Франции. "Коммерсант" со ссылкой на представителя ФАС Ирину Кашунину сообщает, что сделка подпадает под действие 57-ФЗ об иностранных инвестициях. ФАС рассчитывала долю Total в проекте с учетом доли Total в самом НОВАТЭКе (19,4%), в результате чего Total получает возможность косвенно распоряжаться более 25% в "Арктик СПГ-2".

Для НОВАТЭКа закрытие сделки с Total должно было помочь в переговорах с другими потенциальными партнерами, среди которых китайская CNPC, Saudi Aramco, японские Mitsui и Mitsubishi, корейская Kogas. Как ранее сообщало Накануне.RU, возможность участия в проекте "Арктик СПГ - 2" рассматривают таиландские деловые круги.

Запуск первой линии "Арктик СПГ-2" запланирован на 2022 г. Всего на базе Утреннего месторождения, расположенного на Гыданском полуострове, будут построены три технологические линии мощностью 6,6 млн тонн в год каждая.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ФАС отказалась одобрять вхождение Total в "Арктик СПГ-2"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Арктик СПГ-2, Total, Новатэк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 419

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети