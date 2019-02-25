На аукцион во Франции выставлена перьевая ручка Гагарина

На торги аукционного дома Cazo выставлена перьевая ручка и автограф первого в мире космонавта Юрия Гагарина.

По информации "РИА Новости", оценочная стоимость этого лота составляет €15-20 тыс.

Другой лот, состоящий из 12-ти фотографий советского космонавта 1968 года, стоит €5-7 тыс.

Как отметила представитель Cazo Татьяна Барышева, имя Гагарина и его подвиг стоят "особняком" среди персон второй половины двадцатого века, и потому неудивительно, что его фамилия имеет мировую известность и "всегда вызывает восхищение".

"Я сталкивалась с людьми, которые были знакомы с ним, и у всех при рассказе о Юрии Алексеевиче появлялась улыбка, и рассказ начинался с фразы: "Солнечный, светлый был человек и добрый", — рассказала сотрудник аукционного дома.