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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Осуждённому в екатеринбургскую колонию пытались передать мобильные телефоны в тушёнке

Сотрудниками екатеринбургской исправительной колонии (ИК) №10 в пятницу 22 февраля были задержаны двое мужчин при попытке переброса запрещённых предметов на охраняемую территорию. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области.

Личным составом учреждения у задержанных были обнаружены и изъяты два сотовых телефона марки Vertex, два зарядных устройства и столько же сим-карт. Всё это, по словам самих злоумышленников, предназначалось содержащемуся в ИК-10 осуждённому.

Задержанные были переданы сотрудникам отдела полиции №12 для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего.

В тот же день, по информации пресс-службы ГУФСИН, сотрудники колонии изъяли у посетителя одного из осуждённых при заходе на длительное свидание шесть сотовых телефонов, аккумулятор от мобильного телефона, четыре USB-кабеля и три гарнитуры. Запрещённые предметы были обнаружены при досмотре продуктов питания в четырёх жестяных банках тушёнки.

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Осуждённому в екатеринбургскую колонию пытались передать мобильные телефоны в тушёнке

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Теги: Екатеринбург, колония, тюрьма, задержание



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