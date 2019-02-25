25 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Четыре колумбийских консула покинули Венесуэлу

Четыре колумбийских консула покинули Венесуэлу. Об этом сообщила миграционная служба Колумбии.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, венесуэльский президент Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических и политических отношений с Боготой. Колумбийским дипломатам дали 24 часа на выезд из страны.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание EFE, консулы, покидая страну, перешли границу пешком.

Дипломаты возглавляли консульства Колумбии, расположенные в Сан-Антонио, Сан-Кристобале, Пуэрто-Аякучо и Сан-Карлос-дель-Сулии.

Каракас, Венесуэла(2017)|Фото: https://www.flytap.com/

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Четыре колумбийских консула покинули Венесуэлу

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Теги: Венесуэла, Колумбия, дипломаты, Латинская Америка



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