Четыре колумбийских консула покинули Венесуэлу

Четыре колумбийских консула покинули Венесуэлу. Об этом сообщила миграционная служба Колумбии.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, венесуэльский президент Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических и политических отношений с Боготой. Колумбийским дипломатам дали 24 часа на выезд из страны.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание EFE, консулы, покидая страну, перешли границу пешком.

Дипломаты возглавляли консульства Колумбии, расположенные в Сан-Антонио, Сан-Кристобале, Пуэрто-Аякучо и Сан-Карлос-дель-Сулии.