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Екатеринбург входит в тройку самых театральных городов России

В России опубликован рейтинг театральных городов с самыми лучшими театрами, популярными у туристов и горожан.

Как сообщили Накануне.RU в аналитическом агентстве "Турстат", список составлен в Год театра в России.

Так, в первую пятерку театральных городов входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости театров и отзывов в интернете.

В список самых популярных театров Санкт-Петербурга входят Екатеринбургский театр оперы и балета, Свердловский театр музыкальной комедии, Свердловский академеческий театр драмы, Камерный театр, Коляда-Театр и другие.

По данным исследования, в этом году посещаемость театров вырастет на 7% до 43 млн зрителей по сравнению с 40 млн годом ранее.

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Екатеринбург входит в тройку самых театральных городов России

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Теги: театр, культура, Екатеринбург



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