На Ямале два человека погибли в результате пожара в столовой локомотивного депо

В Ямало-Ненецком автономном округе заведено уголовное дело по факту гибели двух человек во время пожара в столовой локомотивного депо.

Как сообщили Накануне в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, пожар произошел 23 февраля на территории локомотивного депо станции Коротчаево города Новый Уренгой.

Площадь возгорания в столовой составила 120 кв. м. В результате пожара погибли мужчина 1971 года рождения, и женщина 1966 года рождения. Еще одна женщина 1969 года рождения с ожогами разной степени тяжести была госпитализирована.

В настоящее время допрошены очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются причины пожара.