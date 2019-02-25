25 Февраля 2019
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В Сургуте "дочка" "Газпрома" купит VIP-ручки на полмиллиона рублей

Компания "Газпром трансгаз Сургут", которая является "дочкой" компании "Газпром", планирует закупить 40 VIP-ручек.

Их стоимость оценивается в 500 тыс. руб., говорится в материалах на портале госзакупок. Так, компания пожелала купить 10 ручек из категории "ручки чертежные для туши, авторучки, стилографы и прочие ручки", еще 10 – шариковые ручки и еще 20 - перьевые авторучки.

Исходя из этих данных, средняя стоимость одной ручки составляет 11,4 тыс. руб., а стоимость всего контракта оценивается в 456 тыс. руб.

Согласно условиям, поставить товар нужно до 6 марта.

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В Сургуте "дочка" "Газпрома" купит VIP-ручки на полмиллиона рублей

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Теги: Газпром, ручки, Сургут



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