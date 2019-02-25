25 Февраля 2019
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Экономика В России

В России может появиться новый налог

В России может появиться новый налог.

Комиссионный сбор с операций по снятию наличных с банковских карт могут принять уже через девять месяцев.

Как сообщил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров, благодаря законодательному регулированию, у банков уменьшится количество возможностей наживаться на россиянах, которые зачастую совершенно не в курсе точной суммы, взимаемой при снятии наличных с банкомата другой финансовой организации.

Как сообщил директор ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов, это нужно для того, чтобы ограничить оборот наличных средств. Однако эксперт не уверен, что данную инициативу можно быстро реализовать, так как "сначала нужно довести до должного уровня систему безналичных платежей на 100% по всей России".

"Это будет, фактически, налог на налог, ведь то, что у меня лежит на карточке — мои заработанные деньги, с них уже заплачен налог на доходы физических лиц. С какой стати еще какие-то налоги взимать?", — заявил специалист.

Как сообщила руководитель Департамента корпоративных финансов Института финансовых исследований Галина Ковалишина, нужно дождаться более полных сведений о готовящихся изменениях, в частности, будет ли это процент от снятия или фиксированная сумма, вне зависимости от количества снятых денег, сообщает "Вечерняя Москва".

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В России может появиться новый налог

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Теги: налоги, банки, деньги



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