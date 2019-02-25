25 Февраля 2019
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Экономика В России

В России готовятся увеличить пособия по уходу за детьми с инвалидностью

Минтруд разработал проект указа об увеличении ежемесячной выплаты россиянам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
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Как предполагается, выплата увеличится с 5,5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. "Проектом указа предусматривается установление с 1 июля 2019 года ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) в размере 10 тыс. руб.", - говорится в пояснительной записке к документу.

Дополнительные расходы федерального бюджета могут составить в 2019 году - 13,5 млрд руб., 2020 году - 28,1 млрд руб., в 2021 году - 29,4 млрд руб., 2022 году - 30,8 млрд руб., сообщает ТАСС.

Напомним, 20 февраля президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сообщил о мерах по поддержке семей с детьми. Так, российский лидер предложил увеличить выплаты на пособия по уходу за детьми с инвалидностью.

Вопросы бедности и подсчета количества людей, находящихся за чертой бедности, стали темой для бурных дискуссий в последние полгода – даже на Гайдаровском форуме обсуждали меры по поддержанию семей с детьми, ведь у нас в стране появление даже первого ребенка грозит ячейке общества если не нищенством, то серьезным снижением уровня жизни.

Путин согласился – бедных гораздо больше, чем это указано в статистике. Президент предложил так называемый социальный контракт – государство помогает в трудоустройстве, дает средства на организацию хозяйства или бизнеса, для каждого предусматривается индивидуальная программа, этот проект должен софинансироваться с регионами.

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В России готовятся увеличить пособия по уходу за детьми с инвалидностью

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Теги: пособия, инвалиды, дети, Минтруд



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