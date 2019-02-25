25 Февраля 2019
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Общество За рубежом

В Лос-Анджелесе начинается церемония вручения премии "Оскар"

В Лос-Анджелесе начинается 91-я церемония вручения премии "Оскар".

Статуэтки вручат в ночь на понедельник по московскому времени в театре "Долби". Впервые за 30 лет на церемонии не будет главного ведущего. Награждать победителей будут Крис Эванс, Дэниел Крейг, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Хавьер Бардем, Джеймс МакЭвой и другие актеры.

Наибольшее количество номинаций получили фильмы "Рома" мексиканца Альфонса Куарона и "Фаворитка" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса - по 10 у каждой. Обе картины представлены в главной категории "Лучший фильм". Также в эту номинацию попали "Черная пантера", "Черный Клановец", "Зеленая книга", "Богемская рапсодия", "Власть", "Звезда родилась".

За звание лучшего режиссера будут бороться Спайк Ли, Павел Павликовский, Йоргос Лантимос, Альфонсо Куарон, Адам МакКей.

В номинации "Лучший актер" представлены Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Рами Малек ("Богемская рапсодия"), Кристиан Бэйл ("Власть"), Вигго Мортенсен ("Зелёная Книга"), Уиллем Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности").

Лучшей актрисой могут стать Оливия Колман, Леди Гага, Мелисса МакКарти, Ялица Апарисио, Гленн Клоуз. У последней самое большое количество номинаций (шесть) за карьеру.

В категории "Лучшая мужская роль второго плана" представлены Махершала Али (два года назад он уже получил "Оскар" за главную роль в картине "Лунный свет"), Адам Драйвер, Сэм Рокуэлл, Сэм Эллиотт, Ричард Грант.

Лучшей актрисой второго плана могут стать Эми Адамс, Эмма Стоун, Рейчел Вайс, Реджина Кинг, Марина де Тавира.

В категорию "Лучший фильм на иностранном языке" попали "Рома" Альфонсо Куарона, японская лента "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээда, польский фильм Павла Павликовского "Холодная война", ливанский проект "Капернаум" Надин Лабаки, немецкая картина "Работа без автора" Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка, сообщает "Интерфакс".

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В Лос-Анджелесе начинается церемония вручения премии "Оскар"

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Теги: Оскар, кинопремия, кино



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