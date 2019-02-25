Huawei показала смартфон со складывающимся экраном

Китайская корпорация Huawei показала новый складной смартфон Huawei Mate X с поддержкой технологии 5G.

"Здравствуй, будущее! Встречайте первую модель складного 5G-смартфона Huawei", — говорится в сообщении компании. В развернутом виде диагональ экрана смартфона достигает 8 дюймов. Телефон достигает степени заряда в 85% за полчаса. Еще одна особенность модели - механизм защиты данных пользователя с помощью шифрования, сообщает РИА "Новости".

Главное отличие гаджета - складывающийся вдвое экран.

Напомним, 20 февраля компания Samsung провела презентацию своих новых гаджетов. "Гвоздем программы" стал смартфон Samsung Galaxy Fold со складным безрамочным дисплеем и сразу шестью камерами.

Три из них поместили на задней стороне, две на внутренней, а еще одну оставили на лицевой. В разложенном состоянии диагональ экрана достигает 7,3 дюйма, а внешний дисплей имеет диагональ 4,6 дюйма, причем им можно пользоваться и в сложенном состоянии.