В Союзе пассажиров прокомментировали новые правила посадки в самолет

Новый механизм посадки в самолет по электронным посадочным талонам будет использоваться только в тех аэропортах, которые технически готовы к этому.

Об этом сообщил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. "У них должна быть своя система учета предполетного досмотра, только в этом случае возможно использование посадочного талона в электронном виде", — отметил он.

Пока от аэропортов не требуют устанавливать систему для электронных посадочных в обязательном порядке, отметили в Союзе пассажиров, сообщает РИА "Новости".

Напомним, аэропорты с 24 февраля могут пропускать пассажиров по электронным посадочным талонам. Как сообщает РИА Новости, вступил в силу соответствующий приказ Минтранса.

Теперь при самостоятельной онлайн-регистрации пассажир будет получать специальный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта. При этом сохраняется и возможность самостоятельной печати или получения талона на бумажном носителе.