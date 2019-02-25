25 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика За рубежом

В МИД Швеции вызвали посла РФ

Внешнеполитическое ведомство Швеции вызвало российского посла в стране Виктора Татаринцева после произошедшего инцидента с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой.

"МИД воспринимает эту ситуацию очень серьезно. Российский самолет действовал неуместно и непрофессионально, угрожающим безопасности образом", – сообщил представитель МИД Швеции Дианы Кудхаиб.

Ранее шведское Минобороны заявило, что российский истребитель Су-27 якобы опасно сблизился над Балтийским морем с самолетом радиотехнической разведки Швеции на расстояние менее 20 м.

В Швеции назвали действия Су-27 "выходящими за рамки нормы". В министерстве обороны России эти обвинения отвергли, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в январе Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне перехватил шведский самолет-разведчик "Гольфстрим", летевший над Балтийским морем в сторону границы России.

Об этом сообщили Накануне.RU в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечается, что разведывательный самолет летел с выключенным транспондером.

После того, как шведский самолет отдалился от российской границы, истребитель вернулся на аэродром базирования.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В МИД Швеции вызвали посла РФ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Швеция, самолеты, Су-27



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.01.2019 13:11 Мск Су-27 перехватил шведский самолет-разведчик над Балтийским морем

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 418

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети