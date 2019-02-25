В МИД Швеции вызвали посла РФ
Внешнеполитическое ведомство Швеции вызвало российского посла в стране Виктора Татаринцева после произошедшего инцидента с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой.
"МИД воспринимает эту ситуацию очень серьезно. Российский самолет действовал неуместно и непрофессионально, угрожающим безопасности образом", – сообщил представитель МИД Швеции Дианы Кудхаиб.
Ранее шведское Минобороны заявило, что российский истребитель Су-27 якобы опасно сблизился над Балтийским морем с самолетом радиотехнической разведки Швеции на расстояние менее 20 м.
В Швеции назвали действия Су-27 "выходящими за рамки нормы". В министерстве обороны России эти обвинения отвергли, сообщает РИА "Новости".
Напомним, в январе Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне перехватил шведский самолет-разведчик "Гольфстрим", летевший над Балтийским морем в сторону границы России.
Об этом сообщили Накануне.RU в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Отмечается, что разведывательный самолет летел с выключенным транспондером.
После того, как шведский самолет отдалился от российской границы, истребитель вернулся на аэродром базирования.