В МИД Швеции вызвали посла РФ

Внешнеполитическое ведомство Швеции вызвало российского посла в стране Виктора Татаринцева после произошедшего инцидента с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой.

"МИД воспринимает эту ситуацию очень серьезно. Российский самолет действовал неуместно и непрофессионально, угрожающим безопасности образом", – сообщил представитель МИД Швеции Дианы Кудхаиб.

Ранее шведское Минобороны заявило, что российский истребитель Су-27 якобы опасно сблизился над Балтийским морем с самолетом радиотехнической разведки Швеции на расстояние менее 20 м.

В Швеции назвали действия Су-27 "выходящими за рамки нормы". В министерстве обороны России эти обвинения отвергли, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в январе Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне перехватил шведский самолет-разведчик "Гольфстрим", летевший над Балтийским морем в сторону границы России.

Об этом сообщили Накануне.RU в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечается, что разведывательный самолет летел с выключенным транспондером.

После того, как шведский самолет отдалился от российской границы, истребитель вернулся на аэродром базирования.