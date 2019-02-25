25 Февраля 2019
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Экономика В России

Банки вновь повышают ставки по вкладам

Рублевые депозиты в крупнейших банках возобновили рост после незначительно спада в начале февраля.

Это было вызвано завершением сроков новогодних предложений. Только за последние две недели шесть из 10 крупнейших банков увеличили доходность вкладов в рублях.

По данным Банка России, средняя максимальная ставка вкладов вновь выросла на 0,04 п. п. до 7,544%.

По словам экспертов, банки продолжат повышать ставки рублевых вкладов в ближайшие месяцы, но более медленными темпами, чем прежде, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, за первую декаду февраля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля депозитов россиян снизилась на 0,053 процентного пункта до 7,495% годовых. Тогда средняя максимальная ставка топ-10 банков снизилась впервые с июля 2018 года. Падение произошло несмотря на то, что за первые 10 дней февраля четыре банка из топ-10 повысили ставки рублевых вкладов.

Как говорит главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин, в ближайшие один-два месяца ставки по вкладам продолжат расти. Кроме того, не исключено повышение ключевой ставки Центробанка в марте.

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Банки вновь повышают ставки по вкладам

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Теги: банки, вклады, депозиты



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