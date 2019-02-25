В Москве ограбили клинику Стаса Пьехи

Стали известны подробности ограбления в Москве наркологической клиники, которая принадлежит исполнителю Стасу Пьехи.

Неизвестный отжал дверь учреждения, и прошел в кабинет учредителя, где находился сейф. Правоохранительные органы не установили способ, с помощью которого преступник его взломал. В настоящее время ведутся поиски грабителя. По факту ограбления заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что неизвестный в маске вынес из сейфа 1,2 млн руб. — выручку за месяц, приготовленную на погашение аренды и зарплат.

Пьеха открыл наркологическую клинику в 2015 году. По его словам, это социальный проект.