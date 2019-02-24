Зауральские хоккеисты на домашнем льду разгромили "Молот-Прикамье" со счетом 9:1

25 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт Курганская область Уральский ФО Пермский край

Зауральские хоккеисты на домашнем льду разгромили "Молот-Прикамье" со счетом 9:1

Хоккеисты курганской команды "Зауралье" 24 февраля в последнем матче регулярного чемпионата ВХЛ сезона 2018-2019 на домашнем льду разгромили "Молот-Прикамье" со счетом 9:1, передает корреспондент Накануне.RU.

Зауральцы с первых секунд встречи взяли инициативу в свои руки и уже первый период закончился со счетом 4:0 в пользу подопечных Альберта Логинова. Забитыми шайбами отличились Камиль Шиафотдинов, Тимофей Меньщиков, Григорий Глебов и Владимир Джиг.

Во втором периоде также удача была на стороне зауральцев - на 26-ой минуте встречи Денис Цыганов сделал счет 5:0, а через три минуты Илья Авраменко добавил забитых шайб в копилку курганцев. До конца встречи у "Зауралья" отличились голами Денис Цыганов, Даниил Сероух и Иван Исаев. В самом конце матча на 53-й минуте пермяки все же размочили счет - гол в ворота "Зауралья" забил Александр Шикун.

Как отметил и.о. главного тренера "Молот-Прикамье" Вячеслав Долишня, сезон для его команды на этом матче закончился.

"Наконец-то черная полоса для нашей команды закончилась, как и сезон. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении всего сезона", - сказал Долишня.

По словам Альберта Логинова, главного тренера "Зауралья", сейчас нужно готовиться к серии плей-офф.

"Хотелось бы обратиться к болельщикам, чтобы с самых первых раундов у нас был полный дворец, и не было как в прошлом году, когда мы начинали плей-офф, а трибуны заполнялись только наполовину и даже меньше. Поддержка домашних трибун очень нужна. Спасибо ребятам за регулярный чемпионат", - отметил Логинов.

"Зауралье" в 1/8 Кубка Петрова встретится с "Химиком" из Воскресенска - игры пройдут 28 февраля и 1 марта в Кургане, третья встреча пройдет на выезде.

хоккей, Зауралье, Молот-Прикамье, ВХЛ

хоккей, Зауралье, Молот-Прикамье, ВХЛ


add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зауральские хоккеисты на домашнем льду разгромили "Молот-Прикамье" со счетом 9:1

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Молот-Прикамье, Зауралье, хоккей, ВХЛ, Курган, Альберт Логинов, Вячеслав Долишня, плей-офф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 415

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети