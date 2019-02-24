Зауральские хоккеисты на домашнем льду разгромили "Молот-Прикамье" со счетом 9:1

Хоккеисты курганской команды "Зауралье" 24 февраля в последнем матче регулярного чемпионата ВХЛ сезона 2018-2019 на домашнем льду разгромили "Молот-Прикамье" со счетом 9:1, передает корреспондент Накануне.RU.

Зауральцы с первых секунд встречи взяли инициативу в свои руки и уже первый период закончился со счетом 4:0 в пользу подопечных Альберта Логинова. Забитыми шайбами отличились Камиль Шиафотдинов, Тимофей Меньщиков, Григорий Глебов и Владимир Джиг.

Во втором периоде также удача была на стороне зауральцев - на 26-ой минуте встречи Денис Цыганов сделал счет 5:0, а через три минуты Илья Авраменко добавил забитых шайб в копилку курганцев. До конца встречи у "Зауралья" отличились голами Денис Цыганов, Даниил Сероух и Иван Исаев. В самом конце матча на 53-й минуте пермяки все же размочили счет - гол в ворота "Зауралья" забил Александр Шикун.

Как отметил и.о. главного тренера "Молот-Прикамье" Вячеслав Долишня, сезон для его команды на этом матче закончился.

"Наконец-то черная полоса для нашей команды закончилась, как и сезон. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении всего сезона", - сказал Долишня.

По словам Альберта Логинова, главного тренера "Зауралья", сейчас нужно готовиться к серии плей-офф.

"Хотелось бы обратиться к болельщикам, чтобы с самых первых раундов у нас был полный дворец, и не было как в прошлом году, когда мы начинали плей-офф, а трибуны заполнялись только наполовину и даже меньше. Поддержка домашних трибун очень нужна. Спасибо ребятам за регулярный чемпионат", - отметил Логинов.

"Зауралье" в 1/8 Кубка Петрова встретится с "Химиком" из Воскресенска - игры пройдут 28 февраля и 1 марта в Кургане, третья встреча пройдет на выезде.