Порошенко хочет снять Авакова за противодействие подкупу избирателей, - депутат Рады

Украинский президент Петр Порошенко намерен уволить главу МВД Арсена Авакова, поскольку тот противодействует подкупу избирателей в пользу Порошенко. Об этом в Telegram написал депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

Читайте также: В Днепропетровске сорвался процесс подкупа избирателей в пользу Порошенко

Напомним, Аваков заявил о разоблачении "сеток Порошенко" по скупке голосов, о которой писало Накануне.RU. 21 февраля в Сумах полиция задержала скупщиков голосов за Порошенко, после чего СБУ завела дело на полицейских, якобы "превысивших полномочия".

По данным Лещенко, в качестве замены Авакову рассматривается губернатор Киевской области Александр Терещук. Сам Лещенко ранее жестко критиковал Порошенко.

Известный украинский юрист Андрей Портнов считает, что это связано с противодействием подкупу избирателей штабом Порошенко. Он подчеркнул, что никогда ранее генпрокуратура так оперативно и жестко не реагировала на задержание обычных граждан, особенно в регионах, где есть областная и районные прокуратуры.

"Уверенно можно сказать, что такой грозный привет прямо из самого центра организованной преступной группировки - это сигнал всем полицейским страны, что лучше не вмешиваться в подкуп штабами Порошенко избирателей, и демонстрация решительности тем, кто посмеет продолжать выявлять противоправные действия президентской команды", - написал он в Telegram.

Как сообщало Накануне.RU, Аваков заявил, что против него готовится провокация, чтобы не дать ему разоблачить фальсификации выборов президента Украины.