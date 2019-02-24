25 Февраля 2019
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Общество В России

Обещанного не дождались: Голикова назвала причину изменения порядка индексации пенсий

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

По ее словам, к этому подтолкнуло получение большого числа жалоб граждан: "обещали индексацию пенсий, но многие не получили обещанного".

Голикова признала, что с 1 января в Кремль стали приходить письма от пенсионеров.

В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" вице-премьер подтвердила, что правительство готовит пересчет пенсий, для каждого пенсионера он будет индивидуальным.

Ранее сообщалось, что индексация пенсий и ежемесячной доплаты будет проходить с учетом прожиточного минимума пенсионера. Пенсионный фонд России изменил порядок по предложению президента Владимира Путина, сделанного в ходе оглашения послания.

Сейчас индексация выплат происходит без учета прожиточного минимума пенсионера. Каждая новая индексация увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает размер социальной доплаты до прожиточного минимума. В результате общий размер выплат даже после индексации может оставаться без изменений.

После изменений прибавка в результате индексации будет устанавливаться к общим выплатам пенсионера. Новый порядок будет распространен на январскую индексацию страховых пенсий, перерасчет произойдет автоматически.

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Обещанного не дождались: Голикова назвала причину изменения порядка индексации пенсий

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Теги: пенсии, индексации, татьяна голикова



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