Любовь Соболь продолжает скрываться от СМИ после провала «унитазного расследования»

24 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО В России

Любовь Соболь продолжает скрываться от СМИ после провала «унитазного расследования»

Любовь Соболь продолжает скрываться от журналистов. Сотрудники московской прессы не могут связаться с юристом так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» с 18 февраля. Даже в день памяти либерального политика Бориса Немцова госпожа Соболь не стала появляться на людях, хотя это событие оппозиционеры традиционно используют для самопиара. Она ограничилась лишь рекламой митинга на своей странице в Twitter.

Отметим, Соболь перестала выходить на связь после громкого провала «расследования» по ситуации на комбинате питания «Московский школьник». Материал вызвал массу гневных отзывов даже у сторонников ФБК. В частности из-за появления в нем «доказательства» в виде унитаза, в котором якобы проходили первичную обработку овощи и фрукты. Пользователи сети сразу подчеркнули, что это фото гуляет по интернету с 2011 года и известно в качестве мема «умытаз».

Кроме того, представители прессы пытались выяснить у Соболь, почему она отказалась от посещения предприятия «Конкорд» предпринимателя Евгения Пригожина. Юрист ФБК ранее активно писала весьма нелицеприятные отзывы об этом комбинате питания. Однако, когда Соболь пригласили лично побывать на предприятии и последить за его работой, она проигнорировала приглашение.

скан, пригожин, карта(2019)|Фото:скан

Также к Соболь есть вопросы по поводу ее недавнего посещения Санкт-Петербурга. В сети появились снимки, на которых юрист ФБК выходит примерно в одно время из одного и того же здания с предпринимателем Евгением Пригожиным. Именно после публикации этих снимков Любовь Соболь перестала общаться с журналистами.

Пресс-служба «Конкорда» ранее сообщила, что встреча Пригожина с Соболь действительно была. Также из этого заявления следует, что за две недели до этого петербургский предприниматель встречался с блогером и основателем ФБК Алексеем Навальным. Тот вымогал у Евгения Пригожина 300 миллионов рублей за прекращение травли его предприятия в информационном пространстве.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Любовь Соболь продолжает скрываться от СМИ после провала «унитазного расследования»

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: любовь соболь, фбк, евгений пригожин, конкорд, унитазное расследование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 410

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети