Любовь Соболь продолжает скрываться от СМИ после провала «унитазного расследования»

Любовь Соболь продолжает скрываться от журналистов. Сотрудники московской прессы не могут связаться с юристом так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» с 18 февраля. Даже в день памяти либерального политика Бориса Немцова госпожа Соболь не стала появляться на людях, хотя это событие оппозиционеры традиционно используют для самопиара. Она ограничилась лишь рекламой митинга на своей странице в Twitter.

Отметим, Соболь перестала выходить на связь после громкого провала «расследования» по ситуации на комбинате питания «Московский школьник». Материал вызвал массу гневных отзывов даже у сторонников ФБК. В частности из-за появления в нем «доказательства» в виде унитаза, в котором якобы проходили первичную обработку овощи и фрукты. Пользователи сети сразу подчеркнули, что это фото гуляет по интернету с 2011 года и известно в качестве мема «умытаз».

Кроме того, представители прессы пытались выяснить у Соболь, почему она отказалась от посещения предприятия «Конкорд» предпринимателя Евгения Пригожина. Юрист ФБК ранее активно писала весьма нелицеприятные отзывы об этом комбинате питания. Однако, когда Соболь пригласили лично побывать на предприятии и последить за его работой, она проигнорировала приглашение.

Также к Соболь есть вопросы по поводу ее недавнего посещения Санкт-Петербурга. В сети появились снимки, на которых юрист ФБК выходит примерно в одно время из одного и того же здания с предпринимателем Евгением Пригожиным. Именно после публикации этих снимков Любовь Соболь перестала общаться с журналистами.

Пресс-служба «Конкорда» ранее сообщила, что встреча Пригожина с Соболь действительно была. Также из этого заявления следует, что за две недели до этого петербургский предприниматель встречался с блогером и основателем ФБК Алексеем Навальным. Тот вымогал у Евгения Пригожина 300 миллионов рублей за прекращение травли его предприятия в информационном пространстве.