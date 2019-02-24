На свердловской трассе инспектор ГИБДД ловко увернулся от летящей на него фуры

На трассе в Свердловской области инспектор ГИБДД сумел увернуться от грузовика, который уходил от столкновения с легковушкой.

Видео появилось в телеграмм-канале Mash. "Второй день рождения выглядит так", - говорится в сообщении.

Судя по кадрам, полицейский стоял на обочине, но, увидев летящую на него фуру, успел прыгнуть в сугроб.

В декабре в Челябинске инспектор ГИБДД скрыл от начальства факт того, что его сбила пьяная школьница на "Мерседесе". Тем самым он нарушил закон "О полиции", его ждет уголовное наказание.