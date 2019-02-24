25 Февраля 2019
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"Люди кричат и не понимают, почему их не слышат": митинг прошел в районе Зауралья, где планируют добывать уран

В Звериноголовском районе Курганской области 24 февраля состоялся согласованный митинг эко-активистов, членов КПРФ и местных жителей, которые выступают против добычи урана на территории своего района.

Всего на акцию пришло порядка 30 человек, сообщил Накануне.RU коммунист Сергей Еремин, активист движения "Антиуран - Курган".

"Люди кричат, люди вопят и не понимают, почему их не слышат, - рассказал Еремин про настроение пришедших на митинг. – Ведь могло придти в три, в пять, в десять раз больше, если бы у людей была малейшая надежда, что их услышат".

митинг против добычи урана на месторождении Добровольное(2019)|Фото:vk.com/id304496198

митинг против добычи урана на месторождении Добровольное(2019)|Фото:vk.com/id304496198

По его словам, на митинге была единогласно принята резолюция, опубликованная ранее. "Будем отправлять во все инстанции. Какие-то особые надежды на Шумкова (врио губернатора Курганской области Вадим Шумков - прим.) возлагали. Да нет, Шумкову это не надо. За те четыре месяца, которые он здесь был, он ни словом ни обмолвился, хотя знает, что это одна из самых больших "болячек". Он держит паузу", - заявил Еремин.

митинг против добычи урана на месторождении Добровольное(2019)|Фото:vk.com/id304496198

В проекте резолюции говорится, что Звериноголовский район, а также все районы по реке Тобол Курганской области, находятся на грани экологической катастрофы. "Осенью этого, 2019 года, АО "Далур" начнет пробную добычу урана на нашем месторождении "Добровольное". Планируется закачивать в месторождение тонны серной кислоты ежегодно. В начале 90-х годов, 25-30 лет тому назад, на нашем месторождении геологами было пробурено 567 скважин.

В конце ноября 2018 года, появилось экспертное заключение о состоянии этих скважин. Эксперты сделали вывод о том, что эти геологоразведочные скважины находятся в разрушенном состоянии. Они больше не сдерживают высоконапорные воды месторождения. Все водоупоры, все водоносные горизонты, в т.ч. питьевые, продырявлены этими скважинами. В крыше месторождения 567 дыр! И как только начнется добыча урана, через эти дыры, вместе с радиоактивной водой месторождения, потечет и растворенный в воде уран. При этом, радиоактивному загрязнению подвергнутся все водоносные горизонты, в том числе и питьевые. Вся поверхность месторождения, являющаяся поймой р.Тобол, да и сам Тобол через свои родники получит свою дозу… В итоге через год, другой вода в наших скважинах неизбежно станет радиоактивной!", - говорится в тексте.

митинг против добычи урана на месторождении Добровольное(2019)|Фото:vk.com/id304496198

В мае 2018 года депутаты Курганской областной думы высказались за невозможность проведения народного референдума по вопросу о добыче урана в регионе.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 12 февраля прошлого года в Избирательную комиссию Курганской области "антиуранщики" передали документы на регистрацию инициативной группы по проведению регионального референдума – на плебисцит они хотели вынести единственный вопрос: "Считаете ли вы необходимым запретить добычу урана на месторождении Добровольное в Звериноголовском районе Курганской области в связи с непредсказуемыми долговременными последствиями этой добычи для экологии региона?"

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"Люди кричат и не понимают, почему их не слышат": митинг прошел в районе Зауралья, где планируют добывать уран

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Теги: уран, добыча, Звериноголовский район, Курганская область



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