24 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Макрон отказался от отдыха в горах, чтобы не злить "желтые жилеты"

Эммануэль Макрон в этом году решил отказаться от традиционного отдыха в горах. Президент Франции не хочет вызывать раздражение у "желтых жилетов" своим дорогостоящим отдыхом, пишет газета Le Parisien.

Обычно Макрон с супругой приезжают на курорт Ла Монжи, где президент Франции провел детство, гостя у бабушки.

Несмотря на то, что этот курорт не такой дорогостоящий, как другие места отдыха в Альпах, Макрон не захотел злить протестующих против бедности в стране, отмечает издание.

Ранее Макрон заявил, что "прокремлевские СМИ" через соцсети манипулируют французским движением "желтых жилетов". Он отметил, что RT и Sputnik специально скупают аккаунты в соцсетях для того, чтобы создавать острые темы для дискуссий. Эти тему в дальнейшем, по мнению Макрона, уже подхватывают французские журналисты и публикуют в своих изданиях, а уже это негативно сказывается на имидже Франции.

Напомним, 12 января во Франции прошла девятая акция "желтых жилетов", в которой в общей сложности приняли участие около 84 тысяч человек. Поводом для протестов стал рост цен на бензин и дизельное топливо. При этом, несмотря на уступки правительства страны, массовость движения растет.

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Макрон отказался от отдыха в горах, чтобы не злить "желтые жилеты"

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Теги: эммануэль макрон, желтые жилеты



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