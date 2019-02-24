Американские СМИ: Беспилотник "Калашникова" может изменить мир так же, как АК-47

Издание The Washington Post заявило, что новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Куб-БЛА", произведенный на российском концерне "Калашников", может изменить мир.

Напомним, концерн разработал самовзрывающийся беспилотник. Видео испытаний было представлено на международной выставке вооружений и военной техники "IDEX-2019" в Абу-Даби.

Высокоточный ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА" предназначен для поражения удаленных наземных целей. Аппарат доставляет специальную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную, либо по изображению с целевой нагрузки наведения.

По словам экспертов, аппарат способен "изменить характер войны", как это случилось с автоматом АК-47.

Газета отметила, что, вероятнее всего, "революционный" БПЛА будет простым в использовании, эффективным и недорогим.

Кроме того, покупатели беспилотника будут иметь возможность "управлять бомбой с высокой степенью точности, не имеющей аналогов, за исключением некоторых самых умных бомб американских ВС".

Напомним, глава "Ростеха" Сергей Чемезов назвал комплекс шагом к абсолютно новому ведению боевых действий. По его словам, это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО.