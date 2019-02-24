24 Февраля 2019
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На Невском проспекте в Петербурге BMW X6 влетел в толпу людей: среди погибших - американец

В Санкт-Петербурге задержан 30-летний виновник смертельного ДТП на Невском проспекте.

Возбуждено уголовное дело. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по городу, мужчина был лишен водительских прав еще в ноябре 2018 года.

В ночь с 23 на 24 февраля у дома 55 на Невском проспекте водитель на внедорожнике BMW X6 столкнулся с двумя автомобилями, после чего выехал на тротуар и сбил пятерых пешеходов.

Невский проспект, ДТП, БМВ X6(2019)|Фото:vk.com/spb_today

Невский проспект, ДТП, БМВ X6(2019)|Фото:vk.com/spb_today

Погибли 40-летний мужчина и 39-летняя женщина, еще три человека госпитализированы.

По данным телеграмм-канала Mash, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На кадрах с камер наблюдения видно, что BMW Х6 выехал на тротуар на огромной скорости и буквально пролетел несколько метров, сбивая пешеходов. СМИ пишут, что среди погибших - гражданин США.

Напомним, что в прошлом году в Екатеринбурге произошло страшное ДТП на улице Фурманова. Водитель Honda CR-V допустил выезд на тротуар, где наехал на трех пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Водителю - Владимиру Пузыреву предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство двух или более лиц. Он останется в СИЗО до весны.

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На Невском проспекте в Петербурге BMW X6 влетел в толпу людей: среди погибших - американец

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Теги: Невский проспект, ДТП, BMW X6



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