"Россия 1" назвала вероятные цели ракеты "Циркон" в США в случае угрозы для России

24 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Армия и ВПК В России

"Россия 1" назвала вероятные цели ракеты "Циркон" в США в случае угрозы для России

Телеканал "Россия-1" (входит во ВГТРК) назвал объекты в США, которые могут стать целями для ракет "Циркон" в случае угрозы применения Вашингтоном ракет по России.

В программе "Вести недели" этими целями названы здание Пентагона в Вашингтоне, в котором расположены высшие органы управления вооруженными силами и комитет начальников штабов, Кэпмп-Дэвид – правительственный пункт управления, Форт-Ритчи (штат Мэриленд) – пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов, Мак-Клеллан (штат Калифорния) - управление стратегическими наступательными силами и Джим-Крик (штат Вашингтон) – пункт управления ядерными силами.

Как сообщало Накануне.RU, в ходе послания президента Федеральному Собранию Владимир Путин пообещал зеркальный и асиметричный ответ в случае развертывания американских ракет в Европе.

Такой ответ может последовать не только по районам размещения ракет, но и по "центрам принятия решений" о возможном ударе по России. Упомянул президент и гиперзвуковую ракету морского базирования "Циркон" дальностью до тысячи километров и скоростью в 9 Махов, о которой не упоминалось в предыдущем послании.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал Накануне.RU о том, что все системы вооружений, о которых говорил президент,предназначены для одной цели – стратегического сдерживания.

"В принципе, все разработки, которые созданы за последние годы и испытание которых завершается, созданы для одной цели – для предотвращения агрессии. Они не предназначены для первого удара. Они не направлены против какой-то страны. Мы не угрожаем, не шантажируем. У нас должны быть средства предотвращения развязывания против России ракетно-ядерной войны, либо попыток каких-то стран первым ударом попытаться выиграть ситуацию в ходе молниеносных боевых действий. Это то, что называется быстрый глобальный удар", – говорит эксперт.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Россия 1" назвала вероятные цели ракеты "Циркон" в США в случае угрозы для России

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: циркон, сша, цели, россия 1



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 405

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети