"Россия 1" назвала вероятные цели ракеты "Циркон" в США в случае угрозы для России

Телеканал "Россия-1" (входит во ВГТРК) назвал объекты в США, которые могут стать целями для ракет "Циркон" в случае угрозы применения Вашингтоном ракет по России.

В программе "Вести недели" этими целями названы здание Пентагона в Вашингтоне, в котором расположены высшие органы управления вооруженными силами и комитет начальников штабов, Кэпмп-Дэвид – правительственный пункт управления, Форт-Ритчи (штат Мэриленд) – пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов, Мак-Клеллан (штат Калифорния) - управление стратегическими наступательными силами и Джим-Крик (штат Вашингтон) – пункт управления ядерными силами.

Как сообщало Накануне.RU, в ходе послания президента Федеральному Собранию Владимир Путин пообещал зеркальный и асиметричный ответ в случае развертывания американских ракет в Европе.

Такой ответ может последовать не только по районам размещения ракет, но и по "центрам принятия решений" о возможном ударе по России. Упомянул президент и гиперзвуковую ракету морского базирования "Циркон" дальностью до тысячи километров и скоростью в 9 Махов, о которой не упоминалось в предыдущем послании.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал Накануне.RU о том, что все системы вооружений, о которых говорил президент,предназначены для одной цели – стратегического сдерживания.

"В принципе, все разработки, которые созданы за последние годы и испытание которых завершается, созданы для одной цели – для предотвращения агрессии. Они не предназначены для первого удара. Они не направлены против какой-то страны. Мы не угрожаем, не шантажируем. У нас должны быть средства предотвращения развязывания против России ракетно-ядерной войны, либо попыток каких-то стран первым ударом попытаться выиграть ситуацию в ходе молниеносных боевых действий. Это то, что называется быстрый глобальный удар", – говорит эксперт.