В Хабаровске проверяют роддом, где женщина родила без помощи врачей

В Хабаровске следственные органы начали проверку после того, как женщина родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи врачей.

Как сообщили Накануне.RU в СУСКР по Хабаровскому краю, 6 февраля скорая помощь привезла 35-летнюю хабаровчанку во второй городской родильный дом. Ее положили в предродовую палату, где женщина самостоятельно, без помощи медработников родила ребенка.

Здоровью матери и ребенка угрозы нет, они выписаны. Следователи дадут юридическую оценку действиям медицинского персонала.

Ранее волну народного возмущения вызвали фотографии, которые в социальных сетях в мае этого года разместила жительница Шадринска Екатерина Агафонова. Женщина сказала, что после госпитализации в больницу она чувствовала себя хуже скотины.