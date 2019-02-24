Панин согласился со словами Серебрякова, обвинившего Россию в "развязывании войн"

Актер-скандалист Алексей Панин заявил, что их мысли с Алексеем Серебряковым, который обвинил Россию в разжигании войн, полностью совпадают.

"Все правильно сказал Алексей Серебряков", - сказал Панин телеканалу ТВЦ. Более того, по мнению эпатажного актера, это понимает "каждый здравомыслящий человек".

Напомним, эмигрировавший несколько лет назад в Канаду и по-прежнему снимающийся в России Серебряков, заявил, что россиян принуждают демонстрировать "псевдопатриотизм".

Год назад в интервью Юрию Дудю он назвал национальной идеей России силу, наглость и хамство.