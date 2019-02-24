Венесуэла дала колумбийским дипломатам 24 часа на выезд из страны

Колумбия отзовет своих дипломатов из Венесуэлы ради их безопасности. Об этом сообщил глава колумбийского МИД Карлос Ольмес Трухильо.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла разрывает дипломатические и политические отношения с Колумбией.У колумбийских консулов и дипломатов есть 24 часа для того, чтобы покинуть страну, передает RT.

Как сообщало Накануне.RU, постпред России при ООН Дмитрий Полянский заявил о готовящейся в США масштабной провокации под видом доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу. По его словам, эти действия запланированы на 23 февраля.

В МИД РФ отмечали, что Вашингтон перебрасывает спецназ и технику ближе к Венесуэле. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, доставка образцов и аналогов крупнокалиберных пулеметов, подствольных и автоматических гранатометов и переносных ЗРК в латиноамериканскую страну планируется на начало марта.