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Георгий Данелия находится в реанимации

Советский и российский режиссер Георгий Данелия попал в реанимацию. Об этом сообщил телеканал "Звезда" со ссылкой на его жену Галину Юркову-Данелию.

88- летний режиссер почувствовал себя плохо и вызвал на дом скорую, медики приняли решение о госпитализации. Данелия был доставлен в одну из клиник Москвы с одышкой.

По предварительной информации, у режиссера обнаружен пневмоторакс - скопление воздуха или газов в плевральной полости.

По данным открытых источников, в 1980 году Георгий Данелия попал в больницу с осложнением от перитонита, который повлиял на работу сердца, и режиссер пережил клиническую смерть.

Отметим, большую популярность Данелии принесли фильмы "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-Дза-Дза!".

Данелия выступил режиссером анимационного фильма "Кин-Дза-Дза". Проект был приостановлен из-за финансовых проблем. В апреле 2012 года вышло специальное распоряжение правительства России, в котором было поручено завершить производство анимационного фильма "Кин-дза-дза" до 1 января 2013 года.

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Георгий Данелия находится в реанимации

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Теги: Георгий Данелия, реанимация



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